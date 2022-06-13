شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني: متمسكون بمواجهة الأهلي بدون الدوليين وفقا لخطاب رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم عادل، مدير الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة النادى متمسكة بمواجهة الأهلي بدون اللاعبين الدوليين، وفقا لما تضمنه خطاب رابطة الأندية المحترفة بتأجيل المباراة على أن يخوض الأهلي المباراة بدون الدوليين.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة الأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 15 يونيو الجاري.

وقال باسم عادل، في تصريحات خاصة، إن رابطة الأندية أرسلت لنا خطاب يطلب تأجيل مباراة الأهلي لمنحه الفرص للاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نهائي أفريقيا، على أن يخوض مواجهاتنا بدون لاعبيه الدوليين وهو ما وافقنا عليه، فلذلك نتمسك بتنفيذ ما تضمنه الخطاب وعدم إشراك اللاعبين الدوليين في المباراة.

وفي سياق متصل، خرج عبد العزيز موسى، لاعب إيسترن كومباني، من حسابات علاء عبد العال، المدير الفني للفريق؛ لعدم جاهزيته بسبب الإصابة التي أبعدته عن التدريبات حتى الآن، ليتأكد غيابه أمام الأهلى.

في المقابل، سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى، بعدما شارك أحمد أمين قفة، في التدريبات، بعد التعافي من الإصابة بشد في الخلفية، لتتأكد جاهزيته لقيادة خط الهجوم أمام الأهلى.