شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة: الكرواتي تولودجي مستمر في الموسم المقبل.. ولا توجد عروض لرفيق كابو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حازم خيرت، مدير شركة الكرة بنادى وادي دجلة، أن الكرواتي إيجور تولودجي، مستمر في القيادة الفنية للفريق الأول في الموسم المقبل، ولا توجد نية لتغييره.

وقال حازم خيرت، في تصريحات خاصة: أن إدارة النادى الدجلاوي قررت منح الكرواتي تولودجي الثقة واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل وتدعيمه لتحقيق الآمال بالعودة للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

وأضاف حازم خيرت: أن الجهاز الفنى قدم مستوى جيدا في المباريات التي قاد فيها الفريق، ونسعى إلى منحه الفرصة كاملة وتحقيق الاستقرار داخل الفريق من أجل تحقيق الهدف والعودة للممتاز.

وعن رفيق كابو، قال حازم خيرت: لا توجد عروض رسمية حتى الآن من أجل شراء رفيق كابو، ولا نمانع من بيعه في حال وصول عرض مناسب بحجم إمكانيات اللاعب.

وأوضح حازم خيرت، أن اللاعب المغربي يرتبط بعقد ممتد للموسم المقبل مع الفريق الدجلاوي.