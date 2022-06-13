شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الأهلى على المصرى بالسلوم بهدف والمصرى على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

الأهلي يهزم المصري بالسلوم 1 / 0 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

محمود متولى يعود للمشاركة مع الأهلى بعد غياب 318 يوما أمام المصرى بالسلوم

عاد محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، للمشاركة مع القلعة الحمراء بعد غياب 318 يوما، وذلك أمام المصري بالسلوم، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. رابطة الأندية تغير مواعيد مباريات الجولتين المقبلتين

قررت رابطة الأندية المحترفة، التي تشرف على تنظيم المسابقات المحلية هذا الموسم، تعديل مواعيد بعض المباريات بالجولتين 22 و23 من مسابقة الدوري الممتاز.

22 لاعبًا فى قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

المصري يخمد مفاجأة المنصورة ويهزمه 1/2 بالكأس

نجح فريق المصري في تحويل تأخره بهدف أمام المنصورة إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

إنبى يكشف حقيقة توقيع "شكشك" للزمالك

كشف مصدر بنادى إنبى حقيقة توقيع مصطفى شكشك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لنادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز الفترة الأخيرة.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالرد على 3 استفسارات بشأن نهائي أفريقيا

خاطب مسئولو النادي الأهلي مسئولي اتحاد الكرة للاستفسار عن 3 أمور خاصة تتطلب ردا من مسئولي الجبلاية عن عدم طلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.