شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يعود للمشاركة في مباريات الأهلي بعد غياب 168 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسي في بداية يناير الماضي، وتسببت في التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

وشارك بانون بديلا في مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعدما شارك بدلا من كريم فؤاد ولعب لمدة 5 دقائق، بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في المباراة.

وخاض بدر بانون آخر مباراة مع الأهلي ضد فيوتشر يوم 26 ديسمبر الماضي، قبل أن ينضم إلى منتخب بلاده ويتعرض للإصابة بكورونا، التي كانت سببا في حدوث مضاعفات على عضلة القلب، بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرتين في فترة زمنية وجيزة.

وعاد بانون إلى قائمة الأهلي ضد المصري بالسلوم المقرر إقامتها مساء الأحد، بعد مدة غياب طويلة استمرت 168 يوما.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

وشهدت القائمة غياب علي لطفي عن مباراة الغد، فيما شهدت قائمة مباراة المصري بالسلوم عودة بدر بانون لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غياب استمر أكثر من 6 شهور.

وخاض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت ضمن تحضيراته لمواجهة المصري بالسلوم.