الامارات | موقف غير متوقع من نجوم منتخب مصر تجاه المدرب إيهاب جلال!

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف غير متوقع من نجوم منتخب مصر تجاه المدرب إيهاب جلال! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الساعات القليلة الماضية تطور جديد في أزمة مدرب منتخب مصر إيهاب جلال، وذلك بعدما بات قريباً من مغادرة تدريب المنتخب بعد أقل من شهر فقط تولى فيها المدرب المصري قيادة المنتخب الفراعنة قبل مباراتي غينيا وإثيوبيا، ولكنه واجه سوء توفيق وحملة شرسة من الجمهور عقب الخسارة من أثيوبيا بثنائية مقابل لا شيء.

وعلى عكس المعتاد بدأ نجوم المنتخب المصري في دعم المدرب المصري والبداية كانت من النجم محمود حسن تريزيغيه الذي نشر تغريده عبر حسابه الرسمي في "تويتر" نشر فيها صورة المدرب المصري إيهاب جلال وعلق عليها قائلاً: "ادعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم ليا الشرف دائما أنى أدرب مع مدرب كبير زي حضرتك".

وبعدها بلحظات قام نجم الأهلي المصري والمنتخب محمد أفشه بنشر صورة تجمعه مع المدرب المصري إيهاب جلال، في خاصية الأستوري، بحساب انستغرام مرفقه بملصق يظهر حب اللاعب للمدرب في كناية لدعمه في مواجهة المطالبات القوية بإقالته.

وكان المنتخب المصري قد تلقى خسارة قاسية أمام منتخب إثيوبيا بثنائية مع الرأفة ليتذيل الفراعنة ترتيب المجموعة، وذلك في غياب النجم المصري محمد صلاح للإصابة، وخرج بعدها رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، ليؤكد تكليف حازم إمام ومحمد بركات بالبحث في السير الذاتية المقدمة لقيادة الأبيض، ثم عاد رئيس الاتحاد وأصدر بياناً أكد فيه بقاء المدرب المصري إيهاب جلال في منصبة وأن دراسة السير الذاتية هو إجراء تحسبي فقط للفترة القادمة.

كما تابع ذلك عدد من لاعبي الدوري المصري دعم المدرب المصري حيث نشر محمد عواد حارس الزمالك صورة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، وبعدها قام أحمد الشيخ لاعب المصري الحالي بنشر صورة لـ إيهاب جلال الذي أشرف على تدريبه سابقا في مصر للمقاصة، وذلك عبر حسابه الشخصي في فيسبوك وعلق على الصورة قائلاً: "قبل أن يكون مدربي وصاحب فضل عليا فهو في قمة الأخلاق والاحترام، وما يحدث معه لا يقبله أي إنسان".

وربنا تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات جديدة إذا فكر لاعبي الفراعنة استمرار الضغط على اتحاد الكرة الذي ربنا يترك الفرصة للمدرب المصري الذي لم يكمل أسبوعين في قيادة الفراعنة.

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