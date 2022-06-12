اتحاد الاسكواش يشترط على اللاعبين المشاركين في بطولة إنجلترا سفرهم على نفقتهم الخاصة.. ومغردون: وزعلانين من الشوربجي.. اتوكسوا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشترط الاتحاد المصري للاسكواش، على لاعبي مصر للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين أن يسافر اللاعبين على نفقتهم الخاصة وأن يسدد الاتحاد قيمة تذاكر الطيران فى حال وصول لاعب إلى المباراة النهائية.

وأثار قرار الاتحاد المصري للاسكواش، غضب رواد مواقع التواصل، الذين أبدوا حزنهم لعدم مساندة الاتحاد للاعبين شبان، وتحميلهم أعباء مالية بدلا من توفير بيئة مناسبة لهم لتحقيق البطولات.

وجاءت التعليقات الغاضبة كالتالي: "وزعلانيين من الشوربجي،، اتوكسوا.. طيب ليه بتعملوا بطولات من الاول وتطلبوا ان اللاعبين يشتركوا فيها وتزعلوا لما لاعب يلعب لصالح بلد تانية".

يأتي ذلك بعد تصريحات محمد الشوربجي، والذي اختار اللعب تحت راية العلم البريطاني، بعدما وجد تجاهلا من اتحاد الاسكواش المصري.

وكشف الشوربجي أسطورة الإسكواش، الأسباب التي دفعته لاتخاذ قراره الصادم بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر، في البطولات والمسابقات الدولية القادمة التي يشارك فيها اللاعب.

وقال الشوربجي، في تصريحات إعلامية: "أنا متحمس جدًا لتمثيل إنجلترا الآن، والتي جئت للدراسة فيها عام 2006 وأصبحت مدينة بريستول هي موطني، لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين".

وتابع: "بصفتي مواطن بريطاني الآن، سأقدم كل ما بوسعي لدولة لطالما دعمتني لسنوات عديدة".

وأضاف: "سأكون صريحًا، وسأقول إن هذه تعد المرة الأولى التي أحظى فيها بالدعم خلال مسيرتي، هذه هي الحقيقة، التي قد يستغربها البعض".

وأردف الشوربجي في تصريحاته: "لم أحظ بدعم من قبل وكوّنت فريقي بنفسي وكان عليّ القيام بكل شيء بنفسي".

يذكر أن تقارير صحفية مصرية ذكرت أن نادي هليوبوليس المصري الذي كان الشوربجي يلعب تحت رايته، قرر فسخ التعاقد مع اللاعب بعد تمثيله إنجلترا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، تجنيس المصنف الأول على العالم سابقا، والثالث عالميا حاليا، محمد الشوربجي، للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية المقبلة.

وذكر حساب الاتحاد الإنجليزي للعبة، على موقع «تويتر»، أن اللاعب السكندري المقيم حاليًا بمدينة بريستول، سيشارك في البطولات المقبلة تحت علم إنجلترا، ليمثل البلاد بعدما حقق العديد من الإنجازات مع مصر.