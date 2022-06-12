ميدو يطلق مبادرة لدعم إيهاب جلال: هستقبله في المطار وهو راجع من كوريا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على التصريحات التي أطلقها جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بخصوص التلميح لإمكانية إقالته من تدريب المنتخب بعد الهزيمة من إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال "ميدو"، فى رسالة نشرها على حسابه على تويتر، "أنا معترض على ما يحدث للكابتن المحترم إيهاب جلال.. وأتمنى أن يقف كل لاعبي كرة القدم معه".

وواصل ميدو: "ما يحدث له طعنة في ظهر كل مدربي كرة القدم المصريين.. عار علينا جميعا أن نقف مكتوفي الأيدي، دون فعل أي شيء.. مهما حدث في مباراة كوري قررت إني أروح المطار استقبله في المطار فور وصوله".

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وفي وقت سابق، أصدر اتحاد الكرة بياناً أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

وقال الاتحاد في بيانه إن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وتابع الاتحاد: "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة".

ومن المتوقع أن تكون ودية الفراعنة ضد كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء هي الأخيرة في مسيرة إيهاب جلال القصيرة التي امتدت لمباراتين رسميتين فقط.

وخسر منتخب مصر بقيادة جلال، أمام إثيوبيا بنتيجة 2-0، بعدما استهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2023 بالفوز على غينيا 1-0.