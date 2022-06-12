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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها، فوز الأهلي على المصري بالسلوم بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في المباراة التي قادها سامي قمصان وشهدت غياب بيتسو موسيماني.
تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.
بدأ الأهلي المباراة بضغط على الفريق الضيف خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأنشط في التحضير والاختراق ولكن بدون خطورة على مرمى المصري بالسلوم، وصوب عبد الرحمن حماد لاعب المصري بالسلوم تسديدة قوية عل مرمى الأهلي في الدقيقة 10 ولكن تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير وحولها إلى ركلة ركنية.
خاطب مسئولو النادي الأهلي مسئولي اتحاد الكرة للاستفسار عن 3 أمور خاصة تتطلب ردا من مسئولي الجبلاية عن عدم طلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاءت استفسارات الأهلي الثلاثة كالتالي:
1- لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، مع أنه تسلم خطاب "كاف" يوم 19 يناير 2022، وعندما قام بالرد على خطاب "كاف" كان بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد فقط.
عقد سامى قمصان، المدرب العام للأهلي، جلسة خاصة مع صلاح محسن مهاجم الفريق خلال اليومين الماضيين تحدث معه خلالها حول بعض الأمور الخاصة به، وأكد قمصان لمهاجم الفريق أن الجهاز الفنى يثق تماماً فى قدراته وإمكانياته الفنية، ولا يتردد فى منحه الفرصة حينما تسمح الظروف بذلك.
وطالب مدرب الأهلي المهاجم الشاب باستغلال الفرصة التى تُتاح له وبذل أقص ما لديه من أجل الحفاظ على حظوظه فى المشاركة وتأكيد جراته فى قيادة الهجوم الأهلاوي.
طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مُراجعة بيتسو موسيماني المدير الفني فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، فى مقدمتها موقف بعض اللاعبين الذين يرغب المدير الفنى فى رحيلهم عن القلعة الحمراء الصيف المقبل.
ويُعد حسام حسن مهاجم الأهلي من اللاعبين الذين رحب موسيماني برحيلهم الصيف المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ولكن لجنة التخطيط ترى أنه من الأفضل التمهّل فى هذا الأمر وعدم التسرّع فى رحيل حسام حسن.
قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة حول كواليس اتفاق مسئولى النادي الأهلي على بقاء بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لنهاية الموسم الجارى خلال الجلسة الثلاثية التى جمعت المدير الفني مع محمود الخطيب رئيس النادى وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي.
وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن جلسة الأمس التى عُقدت أمس، السبت، في منزل ياسين منصور بحى الأثرياء فى مدينة 6 أكتوبر لم تشهد قرارات توقعها البعض بإقالة المدير الفني للفريق على خليفة عدة أمور حدثت الأيام الماضية، بينما تم الاتفاق على استمرار المدرب الجنوب أفريقي.
رحّب الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف باللعب للنادي الأهلي، خال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى عرضاً من مسئولى القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية. وبعدما حصل الأهلي على موافقة القندوسي بدأ مرحلة جديدة من التفاوض لحسم الصفقة، وهى التفاوض مع النادى الجزائرى للحصول على خدمات نجم الفريق.
ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية الصيف المقبل، بعدما كشفت الفترة الماضية وخسارة المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي حاجة المارد الأحمر إلى تدعيمات قوية فى عدة مراكز.