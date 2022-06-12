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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها، فوز الأهلي على المصري بالسلوم بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في المباراة التي قادها سامي قمصان وشهدت غياب بيتسو موسيماني.

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59. بدأ الأهلي المباراة بضغط على الفريق الضيف خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأنشط في التحضير والاختراق ولكن بدون خطورة على مرمى المصري بالسلوم، وصوب عبد الرحمن حماد لاعب المصري بالسلوم تسديدة قوية عل مرمى الأهلي في الدقيقة 10 ولكن تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير وحولها إلى ركلة ركنية.

خاطب مسئولو النادي الأهلي مسئولي اتحاد الكرة للاستفسار عن 3 أمور خاصة تتطلب ردا من مسئولي الجبلاية عن عدم طلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاءت استفسارات الأهلي الثلاثة كالتالي: 1- لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، مع أنه تسلم خطاب "كاف" يوم 19 يناير 2022، وعندما قام بالرد على خطاب "كاف" كان بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد فقط. جلسة خاصة بين مدرب الأهلي وصلاح محسن.. اعرف التفاصيل عقد سامى قمصان، المدرب العام للأهلي، جلسة خاصة مع صلاح محسن مهاجم الفريق خلال اليومين الماضيين تحدث معه خلالها حول بعض الأمور الخاصة به، وأكد قمصان لمهاجم الفريق أن الجهاز الفنى يثق تماماً فى قدراته وإمكانياته الفنية، ولا يتردد فى منحه الفرصة حينما تسمح الظروف بذلك. وطالب مدرب الأهلي المهاجم الشاب باستغلال الفرصة التى تُتاح له وبذل أقص ما لديه من أجل الحفاظ على حظوظه فى المشاركة وتأكيد جراته فى قيادة الهجوم الأهلاوي.

طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مُراجعة بيتسو موسيماني المدير الفني فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، فى مقدمتها موقف بعض اللاعبين الذين يرغب المدير الفنى فى رحيلهم عن القلعة الحمراء الصيف المقبل. ويُعد حسام حسن مهاجم الأهلي من اللاعبين الذين رحب موسيماني برحيلهم الصيف المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ولكن لجنة التخطيط ترى أنه من الأفضل التمهّل فى هذا الأمر وعدم التسرّع فى رحيل حسام حسن.