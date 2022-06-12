شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يعود للمشاركة مع الأهلى بعد غياب 318 يوما أمام المصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، للمشاركة مع القلعة الحمراء بعد غياب 318 يوما، وذلك أمام المصري بالسلوم، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وشارك محمود متولي بديلا على حساب محمد محمود في الدقيقة 68 من عمر اللقاء بعد غياب طويل عن الملاعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد، خط الوسط: محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق، خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.

يقود سامي قمصان، مدرب عام الأهلي الفريق الأحمر فيما يغيب بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي في مباراة المصري بالسلوم بالكأس؛ بسبب عودته متأخرا من المغرب بعد انتهاء الدورة التدريبية التي شارك بها هناك.