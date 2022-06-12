شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والمصرى بالسلوم فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

بدأ الأهلي المباراة بضغط على الفريق الضيف خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأنشط في التحضير والاختراق ولكن بدون خطورة على مرمى المصري بالسلوم، وصوب عبد الرحمن حماد لاعب المصري بالسلوم تسديدة قوية عل مرمى الأهلي في الدقيقة 10 ولكن تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير وحولها إلى ركلة ركنية.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصري بالسلوم، التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في خط الدفاع، محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق خط الوسط، حسام حسن ومحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.











































