شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يجتمع مع إدارة الأولمبى لوضع خطة الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة نادى الأولمبى اليوم الأحد، مع رمضان السيد المدير الفني لفريق الكرة الأول للاتفاق على الأمور المالية والإدارية وتحديد تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي وتوقيع عقود القيادة الفنية بعد الاتفاق علي كل بنود التعاقد الذي يمتد لمدة موسم واحد.

وحرصت لجنة الكرة على استعراض كل ما يخص فريق الكرة خاصة فيما يخص التدعيمات من اللاعبين الجدد وتحديد قائمة اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال الموسم الجديد، وتفقد المدير الفنى ملعب الكرة وغرف الجهاز الفني واللاعبين والجيم ومنشآت النادى.

وجاء تشكيل الجهاز الفني علي النحو التالي: رمضان السيد مديرًا فنيًا، محمد يسرى، وعلاء المني، مدربين، أحمد سعيد بوجي مساعد مدرب، ابراهيم فرج مدربًا لحراس المرمى، وليد سليمان مخطط احمال، الجهاز الإدارة عماد كورة، أحمد أوشا، عصام الفار، أخصائي علاج طبيعي.

ويعد رمضان السيد من المدربين أصحاب الخبرات الفنية الواسعة وقاد من خلال مسيرته التدريبية عددا كبيرا من الأندية المصرية، حيث تولي تدريب أندية بلدية المحلة وبتروجيت وأسوان وسيراميكا وبترول اسيوط وانبي وعدد من الأندية.