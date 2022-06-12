شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتسلح بـ20 لاعبًا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني للداخلية قائمة فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها غدًا الإثنين في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا هم: "رضا السيد، الونش، الأمور، سامي، بحبح، محمود طلعت، بركات، مؤمن الكومي، السباعي، حكيم، عمر فكري، مصطفي ابراهيم، محمود شديد، عبد العزيز السيد زيزو، احمد حسين، كاجو، سمير فكري، حمدان، توتي، اسماعيل بامبا، بابا ديوب".

ودخل فريق الداخلية بقيادة مدربه سيد عيد معسكرا مغلقا مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك.

وحجز فريق الداخلية مقعدا له فى الدورى الممتاز قبل نهاية دورى القسم الثانى بأربع مباريات، حيث حقق الفريق 11 فوزا على ملعبه و8 خارج ملعبه، كذلك حقق 11 فوزا متتاليا قبل الخسارة من السكة الحديد 4-1.

وقاد المدير الفنى للداخلية سيد عيد الفريق إلى العودة للدورى من جديد لأول مرة منذ موسم 2018-2019، وتعد تلك المرة الثالثة التى يقود فيها سيد عيد فريقا للتأهل للدورى.

وسجل فريق الدخلية 41 هدفا سجلها 10 لاعبين ويتصدر قائمة الهدافين إسماعيل بامبا برصيد 12هدفا يليه سمير فكرى برصيد 10 أهداف..