شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. رابطة الأندية تغير مواعيد مباريات الجولتين المقبلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة، التي تشرف على تنظيم المسابقات المحلية هذا الموسم، تعديل مواعيد بعض المباريات بالجولتين 22 و23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قرارات الرابطة؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة نهارا في فصل الصيف، حرصا على صحة وسلامة لاعبي الدوري الممتاز.

في سياق متصل، أكدت رابطة الأندية، فى بيان لها منذ قليل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجارى، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.

وتؤكد رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والسلام ستقام باستاد الأهلي والسلام، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.