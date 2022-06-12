شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يتقدم على المصري بالسلوم بهدف "عبد القادر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأهلي على المصري بالسلوم بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة، التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

بدأ الأهلي المباراة بضغط على الفريق الضيف خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأنشط في التحضير والاختراق، ولكن بدون خطورة على مرمى المصري بالسلوم، وصوب عبد الرحمن حماد، لاعب المصري بالسلوم، تسديدة قوية عل مرمى الأهلي في الدقيقة 10 ولكن تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير وحولها إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات الأهلي على مرمى المصري بالسلوم ولكن بدون فاعلية على مرمى المنافس، حيث تحصل الفريق الأحمر على ركنية في الدقيقة 25 ولكن أبعدها دفاع المصري بالسلوم بعيدا عن مناطق الخطورة، وهدد الأهلي مرمى المصري بالسلوم في الدقيقة 28 بعدما أهدى زياد طارق إلى محمد شريف تمريرة ذهبية وسددها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها صوب شريف تصويبة أخرى في الدقيقة 29 ولكن أمسك بها الحارس.

وشن الأهلي هجمة مزدوجة في الدقيقة 29 من تصويبة محمد محمود وتصدى بها الحارس قبل أن ترتد إلى أحمد عبد القادر الذي سددها ولكن ارتطمت بالدفاع وعادت إلى محمد محمود ولكن فشل في التعامل معها مجددا، واستمرت محاولات الأهلي في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول على مرمى المصري بالسلوم قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأهدر حسام حسن فرصة سهلة للأهلي في الدقيقة 50 بعدما استلم تمريرة سحرية من شريف داخل منطقة الجزاء ولكن سددها ضعيفة ومرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المصري بالسلوم.

وهدد الأهلي مرمى المصري بالسلوم في الدقيقة 55 من هجمة بثلاثة أرواح ولكن أمسك بها الحارس، ثم سدد حسام حسن تصويبة على مرمى المنافس في الدقيقة 57 ولكنها مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى للمصري بالسلوم.

وسجل أحمد عبد القادر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 59 بعدما وصلته عرضية من الجبهة اليمنى من محمد هاني واستلمها بكل أريحية وسددها على يسار حارس مرمى المصري بالسلوم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في خط الدفاع، محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق خط الوسط، حسام حسن ومحمد شريف في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.











































