شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يدعم إيهاب جلال قبل مواجهة كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب الوطنى بتدعيم مديره الفني إيهاب جلال خلال تويتة نشرها على صفحته على تويتر قائلاً: "ادعم كابتن إيهاب جلال الخلوق المحترم ليا الشرف إنى أدرب مع مدرب كبير زى حضرتك".

يأتي ذلك في الهجوم الذى شنته وسائل الإعلام المختلفة بعد الهزيمة التي تلقاها المنتخب أمام إثيوبيا والخسارة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار 2023 .

ويلتقى المنتخب الوطنى مع كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل فى المباراة الودية الدولية المقرر إقامتها بينهما بمدينة سول الكورية ضمن استعدادات كوريا لكأس العالم المقرر إقامتها بقطر .