شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12/6/2022 العديد من الأخبار المهمة على رأسها فوز المصرى على المنصورة 2/1 فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والإعلان عن قائمة الزمالك أمام الداخلية.

22 لاعبًا فى قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

المصري يخمد مفاجأة المنصورة ويهزمه 1/2 بالكأس

نجح فريق المصري في تحويل تأخره بهدف أمام المنصورة إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

إنبى يكشف حقيقة توقيع "شكشك" للزمالك

كشف مصدر بنادى إنبى حقيقة توقيع مصطفى شكشك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لنادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز الفترة الأخيرة.

محمد عطوة: اتحاد الكرة السابق "ضيع حقى" بسبب قائمة الانتظار

كشف محمد عطوة، لاعب الاتحاد السكندري السابق، تفاصيل عدم خوضه أى مباراة هذا الموسم، مبدياً استياءه من مسئولى اتحاد الكرة السابق، برئاسة أحمد مجاهد، والذى وضع قائمة الانتظار فى لائحة الموسم، ولم يضع ضوابط لتطبيقها.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالرد على 3 استفسارات بشأن نهائي أفريقيا

خاطب مسئولو النادي الأهلي مسئولي اتحاد الكرة للاستفسار عن 3 أمور خاصة تتطلب ردا من مسئولي الجبلاية عن عدم طلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى نادى بيراميدز، رسالة لمدربه السابق إيهاب جلال المدير الفني الحالى للمنتخب الوطنى، فى ظل الهجمة التي يتعرض لها المدرب عقب الهزيمة من إثيوبيا.

كشف السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى كوريا الجنوبية، أن إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة قاد مران المنتخب الوطني الأولي منذ ساعات. وقال خالد عبد الرحمن فى تصريحات لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع المذيع إبراهيم فايق، "إيهاب جلال قاد مران المنتخب ولم يظهر عليه أى علامات غضب ويقوم بمهمته الفنية باحترافية".