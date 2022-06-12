شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 12 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان القائمة النهائية للفريق الكروى استعدادا لمواجهة الداخلية، بالإضافة إلى تجهيز مسئولى النادى الأبيض لشكوى جديدة لتقديمها ضد كهربا للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

22 لاعبًا فى قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

الزمالك يجهز شكوى جديدة ضد كهربا بعد تأخر سداد الغرامة

يجهز مسئولو نادى الزمالك شكوى جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالى، لتقديمها للمحكمة الرياضية الدولية بعد تأخر اللاعب فى سداد قيمة الغرامة المستحقة للقلعة البيضاء.

الزمالك يطالب التعاون السعودى بسداد باقى قيمة صفقة مصطفى فتحى

خاطبت إدارة نادى الزمالك نادى التعاون السعودي من أجل سداد باقى قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحى لصفوف الفريق السعودي فى يناير الماضي.

جلسة منتظرة من الزمالك مع رزاق سيسيه لحسم ملف التجديد

تعقد إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور، جلسة مع رزاق سيسيه مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

فيريرا يدرس الاعتماد على إسلام جابر وروقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الداخلية

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، كافة الحلول لسد ثغرة وسط ملعب الفريق قبل مواجهة الداخلية غدًا الاثنين باستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.