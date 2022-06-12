شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يكشف سبب سفر اللاعبين على نفقتهم لبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رد الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، على الانتقادات التي وجهت إلى الاتحاد في الساعات الأخيرة؛ بسبب قائمة شروط المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تضمنت شرطا بسفر اللاعبين على نفقتهم الخاصة.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا جاء كالتالي:

تقام البطولة في هذا الموعد بصفة استثنائية، حيث إنها لم تقم في موعدها لعامي 2021 و2022؛ بسبب أحداث فيروس كورونا.

وتقام في يناير من كل عام لجميع المراحل السنية للناشئين والناشئات تحت 11 + 13 + 15 + 17 +19 سنة بعدد 5 لاعبين و5 لاعبات لكل مرحلة سنية.

تمت إقامة البطولة هذه المرة وفي هذا الموعد المفاجئ خصيصا لمنح اللقب لكل من اللاعب الانجليزي/ Sam Todd واللاعبة الانجليزية/ Katie Malliff حيث إنهما تخطوا مرحلة تحت 19 سنة ولم يحصلوا على هذا اللقب من قبل، ونظرا لمعرفتهم الوثيقة بعدم وجود فرصة اخرى لاي لاعب من لاعبيهم للحصول على أي ألقاب في النسخ القادمة من البطولة.

واعتاد الاتحاد المصري للاسكواش المشاركة في هذه البطولة ببعثة رسمية بعدد 2 لاعب / لاعبة من كل مرحلة على نفقة الاتحاد وذلك لزيادة الاحتكاك والممارسة وبخاصة لمرحلتي تحت 17 و19 للاعبين واللاعبات الذين المشاركين في بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 سنة والتي تقام بعدها بحوالي 5 أشهر.

وتكون مشاركة باقي اللاعبين واللاعبات بعدد 3 من كل مرحلة على نفقتهم الخاصة.

فوجئنا هذا العام باقامة البطولة خلال الفترة من 20 - 24 يوليو (قبل بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 بفرنسا بأقل من 3 أسابيع) لمرحلة تحت 19 سنة ناشئين وناشئات فقط وبعدد 3 لاعب / لاعبة في كل مرحلة.

وقرر الاتحاد عدم مشاركة اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة العالم في هذه البطولة، نظرا لأنها ليس لها أي مردود فني، ولا تؤدي لأي فائدة مرجوة وتحسبا لأي إصابات للمنتخب القومي المشارك في بطولة العالم.

وقد قرر الاتحاد المصري للاسكواش اتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات الراغبين في المشاركة على نفقتهم الخاصة، نظرا لانشغال الجهاز الفني للاتحاد في تلك الفترة في التجهيز وتدريب المنتخب القومي للناشئين والناشئات المشارك في بطولة العالم بفرنسا، وطبقا للمعمول به في البطولات الدولية الأخرى مثل بطولتي ألمانيا وهولندا وباقي البطولات الدولية، والتي يشارك فيها اللاعبون واللاعبات على نفقتهم الخاصة.