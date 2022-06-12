شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم إليدا: وجودي مع منتخب مصر للسلة "أمر مذهل".. وواثق من تأهلنا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أدهم إليدا، لاعب المنتخب المصري لكرة السلة، عن انضمامه لصفوف الفراعنة وتمثيل بلد والده ووالدته، بعد أن نشأ في كندا خلال السنوات الماضية.

وقال إليدا: "أعرف روي رانا مدرب منتخب مصر منذ أن كنت في المدرسة الثانوية بكندا.. وفور تولي روي رانا المهمة تواصل معي وقال لي لما لا نتدرب سويا في منتخب مصر في شهر يونيو وكانت إجابتي حسنا هيا بنا أنا موافق".

وأضاف لاعب المنتخب المصري لكرة السلة: "تمثيل وطن والدي ووالدتي يعني لي الكثير. ولدت ونشأت في كندا، وهذا يجعلني لست على دراية كبيرة بالثقافة، ولكن والداي علماني الكثير عن مصر، وجودي هنا أمر مذهل حتى الآن".

وتابع أدهم: "أحاول الآن فقط اللعب مع المنتخب المصري وتعلم المزيد عن الثقافة المصرية، أنا مفتون بمصر واهتمامي بها يزداد كل يوم".

وأردف: "أعتقد أننا سنعمل بكل جد، وأعتقد أننا سنحقق الفوز في التصفيات القادمة، أنا أثق في الفريق وأثق في روي رانا".

واختتم أدهم تصريحاته قائلا: "أنا أعلم عن روي رانا الكثير منذ فترة وأعلم أي نوعية من المدربين هو، سوف نصبح فريقًا جيدًا، سنبرهن على مدى جودتنا وما يمكننا فعله خلال التصفيات وخلال كأس العالم أيضًا إن شاء الله".