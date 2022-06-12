شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يحاول اختراق دفاع المصري بالسلوم والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

بدأ الأهلي المباراة بضغط على الفريق الضيف خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأنشط في التحضير والاختراق ولكن بدون خطورة على مرمى المصري بالسلوم، وصوب عبد الرحمن حماد لاعب المصري بالسلوم تسديدة قوية عل مرمى الأهلي في الدقيقة 10 ولكن تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير وحولها إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات الأهلي على مرمى المصري بالسلوم ولكن بدون فاعلية على مرمى المنافس، حيث تحصل الفريق الأحمر على ركنية في الدقيقة 25 ولكن أبعدها دفاع المصري بالسلوم بعيدا عن مناطق الخطورة، وهدد الأهلي مرمى المصري بالسلوم في الدقيقة 28 بعدما أهدى زياد طارق إلى محمد شريف تمريرة ذهبية وسددها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها صوب شريف تصويبة أخرى في الدقيقة 29 ولكن أمسك بها الحارس.

وشن الأهلي هجمة مزدوجة في الدقيقة 29 من تصويبة محمد محمود وتصدى بها الحارس قبل أن ترتد إلى أحمد عبد القادر الذي سددها ولكن ارتطمت بالدفاع وعادت إلى محمد محمود ولكن فشل في التعامل معها مجددا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في خط الدفاع، محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق خط الوسط، حسام حسن ومحمد شريف في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.











































