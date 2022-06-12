شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يهدد مرمى المصرى بالسلوم بتسديدة قوية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد كريم فؤاد لاعب الأهلى مرمى فريق المصرى بالسلوم بتسيدة قوية في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير،خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد،خط الوسط: محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق،خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.

يقود سامي قمصان، مدرب عام الأهلي الفريق الأحمر فيما يغيب بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي في مباراة المصري بالسلوم بالكأس؛ بسبب عودته متأخرا من المغرب بعد انتهاء الدورة التدريبية التي شارك بها هناك.











































