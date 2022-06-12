اتحاد الرياضة للجميع يشارك في مؤتمر سلوفينيا

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وتنظم المنظمة الدولية للرياضة للجميع هذا المؤتمر كل عامين، حيث يعد منصة فريدة لتبادل المعرفة وترويج مبدأ الرياضة للجميع وزيادة نسبة ممارسة الأنشطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في المؤتمر الرياضي العالمي الـ27 للمنظمة الدولية للرياضة للجميع (TAFISA) الذي اختتم أمس في مدينة بورتوروز، في سلوفينيا، وأقيم خلال المدة 8 - 12 يونيو 2022م, بحضور وفد رسمي بقيادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأمير خالد بن الوليد، والمدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني، وعدد من منسوبي الاتحاد؛ وذلك لتعزيز مفهوم الرياضة للجميع وزيادة مستويات النشاط البدني في جميع أنحاء العالم وبناء جسور التعاون بين الدول.وتنظم المنظمة الدولية للرياضة للجميع هذا المؤتمر كل عامين، حيث يعد منصة فريدة لتبادل المعرفة وترويج مبدأ الرياضة للجميع وزيادة نسبة ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، حيث يجمع أصحاب المصلحة من مختلف منظمات الرياضة للجميع حول العالم.

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