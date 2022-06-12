تخصص السومة يقلق رائد التحدي

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ويواجه الأهلي والرائد خطر الهبوط وبنسبة كبيرة سيكون الخاسر منهم أحد الهابطين وخاصة فريق الرائد الذي يملك 30 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الـ 31.وتعتبر شباك الرائد محببة جدا للسومة الذي غالبا ما يسجل في مباريات الفريقين، حيث سجل 20 هدفا من 11 مباراة.
من جهة أخرى تمني الجماهير الأهلاوية نفسها بالفوز خاصة في ظل التفوق الكبير للأهلي في المواجهات مع الرائد في دوري المحترفين، حيث تواجها في 27 مباراة فاز الأهلي في 19 مباراة وخسر في 5 وتعادل في 3.
السجل التهديفي للسومة في مرمى الرائد:
- سجل هدفا واحدا 5 مرات
- سجل هدفين 4 مرات
- سجل 3 أهداف مرة واحدة
- سجل 4 أهداف مرة واحدة
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