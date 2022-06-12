تخصص السومة يقلق رائد التحدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخشى جماهير الرائد كثيرا من مهاجم فريق الأهلي السوري عمر السومة، وذلك قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين الأهلي والرائد ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويواجه الأهلي والرائد خطر الهبوط وبنسبة كبيرة سيكون الخاسر منهم أحد الهابطين وخاصة فريق الرائد الذي يملك 30 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الـ 31.

وتعتبر شباك الرائد محببة جدا للسومة الذي غالبا ما يسجل في مباريات الفريقين، حيث سجل 20 هدفا من 11 مباراة.

من جهة أخرى تمني الجماهير الأهلاوية نفسها بالفوز خاصة في ظل التفوق الكبير للأهلي في المواجهات مع الرائد في دوري المحترفين، حيث تواجها في 27 مباراة فاز الأهلي في 19 مباراة وخسر في 5 وتعادل في 3.

السجل التهديفي للسومة في مرمى الرائد:

