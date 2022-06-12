الاتحاد يوقع 4 عقود مع مواهب صاعدة

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وكان الاتحاد قد واجه فريق نادي بيراميدز المصري الأسبوع الماضي بمشاركة عدد من اللاعبين من درجة الشباب، وخسر المواجهة بهدف دون مقابل.بدورها تنتظر إدارة النادي ما تسفر عنه قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال تأجيل الجولتين الأخيرتين من الدوري من عدمه حتى يتسنى لها إعادة برمجة التدريبات وإضافة لقاءات ودية لرفع جاهزية اللاعبين، وخاصة أن الفريق دخل معتركا حاسما من أجل الظفر بلقب الدوري في ظل المنافسة الشرسة من فريق الهلال، والذي تمكن من خطف الصدارة في الجولة الماضية.
ووقعت إدارة النادي عددا من العقود الاحترافية مع لاعبين من درجة الشباب بعد متابعتهم من الجهاز الفني بقيادة كوزمين كونترا وهم المعتصم صديق وسويلم المنهالي وحسين العيسى ومروان الصحفي.
كما جددت إدارة النادي عقد المحترف التونسي في صفوف الفريق الأول لكرة السلة عمر عبادة لمدة موسم نظير كفاءته الفنية العالية وتأثيره على الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.
من جهة أخرى توج فريق الدرجة الأولى للتنس الأرضي بنادي الاتحاد ببطولة الدوري الممتاز في كرة المضرب بعد تصدره ترتيب الدوري العام.
5 عقود احترافية وقعها الاتحاد:
- المعتصم صديق
- سويلم المنهالي
- حسين العيسى
- مروان الصحفي
- جديد عقد المحترف التونسي عمر عبادة لمدة موسم
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