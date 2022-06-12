جوناثان يفشل في تعويض حمدالله

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التكيف مع الأجواء السعوديةوكشفت تقارير صحفية أن الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف العالمي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكدت التقارير أن المهاجم الأوروجوياني لا يشعر بالراحة، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، مضيفة أن اللاعب لم يستطع التكيف مع الأجواء السعودية، وفي الوقت نفسه نادي كروز أزول المكسيكي يرغب في ضم مهاجم مميز ويمتلك مواصفاته نفسها.
والغريب أن إدارة آل معمر قامت بضم المهاجم الأوروجوياني في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادما من كروز أزول المكسيكي، لتعويض فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله ورحيله ثم انضمامه فيما بعد للاتحاد.
بصمته واضحة في هجوم الاتحاد
وانضم عبدالرزاق حمدالله إلى الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022، بعد رحلة مليئة بالنجاحات مع النصر بدأت منذ أغسطس 2018.
وقدم النجم المغربي سجلا تهديفيا مميزا مع العميد منذ وصوله، بسبب بصمته الواضحة في هجوم الاتحاد، واستطاع تسجيل 11 هدفا خلال المباريات التي شارك بها مع العميد، رافعا رصيد هذا الموسم إلى 14 هدفا، ويأمل في مواصلة نجاحاته بالدوري السعودي.
وكان حمدالله مع النصر قد حصل على لقب هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين متفوقا على عمر السومة الذي انفرد باللقب لثلاثة مواسم قبل أن يشعل حمدالله المنافسة ويرفع سقف الإنجازات، حيث حقق رقما قياسيا في تاريخ المسابقة بحصوله على لقب الهداف موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفا.
وشارك حمدالله مع النصر فى 107 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 أخرى.
أرقام قياسية
وحصد حمدالله جائزة أفضل لاعب في الجولة 6 مرات، وأفضل لاعب في الشهر 3 مرات، إضافة إلى تحقيقه عدة أرقام قياسية على رأسها تسجيله في 13 مباراة على التوالى ليعد أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مواجهات متتالية على مدار تاريخ دوري المحترفين.
ويأتى حمدالله كذلك فى وصافة قائمة الهدافين في آخر 10 مواسم بالدوري السعودي للمحترفين، خلف عمر السومة، حيث سجل المغربي الفائز بجائزة هداف الدورى السعودي 3 مواسم مختلفة 87 هدفا مع العالمي.
واستطاع حمدالله أن يفوز بكل جدارة بلقب أفضل هداف مغربي فى دورى أبطال آسيا بعدما تمكن من كسر رقم مواطنه يوسف العربي مهاجم الدحيل القطري والهلال السعودي السابق، حيث رفع حمدالله رصيده إلى 23 هدفا بعدما شارك فى 33 مباراة فى دورى الأبطال مع 4 فرق مختلفة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى.
حمدالله مع النصر:
- حصل على لقب هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين.
- حقق رقما قياسيا في تاريخ المسابقة بحصوله على لقب الهداف موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفا.
- شارك مع النصر في 107 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 أخرى.
- حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة 6 مرات.
- أفضل لاعب في الشهر 3 مرات.
- حقق عدة أرقام قياسية على رأسها تسجيله في 13 مباراة على التوالي.
- يأتي في وصافة قائمة الهدافين في آخر 10 مواسم بالدوري السعودي للمحترفين.
- استطاع أن يفوز بكل جدارة بلقب أفضل هداف مغربي في دوري أبطال آسيا.
- رفع رصيده إلى 23 هدفا بعدما شارك في 33 مباراة في دوري الأبطال مع 4 فرق مختلفة.
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