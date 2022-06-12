أخضر الصالات يواجه الكويت في نهائي غرب آسيا

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وأدى أخضر الصالات حصته التدريبية في صالة اللياقة والحديد (GYM) بمقر إقامة البعثة، وأجرى تمارين استشفائية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المنتخب العماني السابقة.واستعرض المدير الفني للمنتخب، الإسباني أندرو بلازا، بعض الحالات التي حدثت في المباراة وناقشها لمعالجتها وتفاديها في المباريات القادمة.
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