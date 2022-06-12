أخضر الصالات يواجه الكويت في نهائي غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم بنظيره المنتخب الكويتي، على صالة نادي النصر الكويتي، عند الساعة السادسة مساء، على نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال، المقامة في دولة الكويت، بعد فوزه أمس على منتخب عمان بنتيجة 4 - 3. وأدى أخضر الصالات حصته التدريبية في صالة اللياقة والحديد (GYM) بمقر إقامة البعثة، وأجرى تمارين استشفائية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المنتخب العماني السابقة. واستعرض المدير الفني للمنتخب، الإسباني أندرو بلازا، بعض الحالات التي حدثت في المباراة وناقشها لمعالجتها وتفاديها في المباريات القادمة. واستعرض المدير الفني للمنتخب، الإسباني أندرو بلازا، بعض الحالات التي حدثت في المباراة وناقشها لمعالجتها وتفاديها في المباريات القادمة.

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