شكرا لقرائتكم خبر الأخضر الأولمبي يضرب موعدا مع أستراليا.. ويؤجل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد منتخبنا السعودي الأولمبي للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في أوزبكستان، وذلك بعد فوزه على منتخب فيتنام أمس، بهدفين مقابل لا شيء، ليضرب موعدا مع منتخب أستراليا في دور نصف النهائي من البطولة المتأهل على حساب منتخب تركمانستان.

وبدأ الشوط الأول بهجوم من المنتخب الفيتنامي كاد أن يسفر عن هدف في الدقيقة الثانية من المباراة، لولا تدخل المدافع حسان تمبكتي لتصل الكرة سهلة للحارس نواف العقيدي، وحاول الأخضر الرد على الهجمات الفيتنامية لكن دون تهديد محقق على المرمى وسط تنظيم دفاعي من قبل منتخب فيتنام، وجاءت أخطر فرص الشوط للاعب منتخب فيتنام (مينه بين لي) الذي أطلق تسديدة صاروخية بيمناه لمست يد الحارس والعارضة وخرجت لضربة ركنية بالدقيقة 36.

إلى أن حضرت الدقيقة 41 حيث تمكن الظهير الأيسر متعب الحربي من استلام الكرة بمهارة وانطلق ومر بشكل رائع متوغلا داخل منطقة الجزاء وسدد يسارية أرضية زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للحارس الفيتنامي، وتم تأكيد الهدف بعد العودة لتقنية الفار، كثف بعدها لاعبو فيتنام الهجمات على مرمى الأخضر إلا أن الحكم أعلن عن نهاية مجريات الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

وحاول المنتخب السعودي مع بداية الشوط الثاني تعزيز النتيجة، ولكن الدفاع والحارس الفيتنامي كانوا في الموعد، وتصدوا لكل المحاولات الهجومية.

وحملت الدقيقة 65 هدفا سعوديا ثانيا عن طريق فراس البريكان بضربة رأسية جميلة بعد متابعته لعرضية يسارية متقنة من متعب الحربي.

وأجرى الشهري مدرب الأخضر تبديلين بدخول أحمد الغامدي وزياد الجهني وخروج هيثم عسيري وأيمن يحيى بالدقيقة 71.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه حارس مرمى فيتنام ( كوان فان شوان) بعد تدخله القوي على فراس البريكان خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 78، وتم تأكيد القرار بعد العودة لتقنية الفار، ليكمل المنتخب الفيتنامي بقية المباراة بعشرة لاعبين.

وزج سعد الشهري مدرب الأخضر، باللاعب عبدالله رديف وأخرج المهاجم فراس البريكان بالدقيقة 82.

وكاد حسين العيسى يضيف هدفا ثالثا حينما تابع عرضية بضربة رأسية ولكنها ضربت بالعارضة، وتوالت الفرص السعودية السهلة بالدقائق المتبقية ولكن تفنن اللاعبون بإهدارها، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب السعودي على نظيره الفيتنامي بهدفين نظيفين.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد الإعلان عن تأجيل آخر جولتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بعد تأهل المنتخب السعودي الأولمبي للدور قبل النهائي.