زياد طارق أساسيا.. موسيماني يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام المصري بالسلوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة المصري بالسلوم، في التاسعة مساء اليوم، في دور الـ32 من كأس مصر على ستاد الأهلي We السلام.

ويغيب عن الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بسبب التواجد مع منتخب مصر، بالإضافة إلى علي لطفي ووليد سليمان بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود وحيد - محمد هاني - رامي ربيعة - كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد محمود - أحمد عبد القادر - زياد طارق

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة علاء - محمود متولي - بدر بانون - محمد خليفة نصير - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد فخري - محمد أشرف - صلاح محسن.