استباحة وتجريح.. شريف إكرامي ينفعل بعد مهزلة اتحاد الكرة مع إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر - علق شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، على التصريحات التي أطلقها جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بخصوص التلميح لإمكانية إقالته من تدريب المنتخب بعد الهزيمة من إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال إكرامي، فى رسالة نشرها على حسابه على تويتر، "بعيداً عن أى أمور فنية أو كروية، اعتذار واجب للكابتن الخلوق إيهاب جلال.. الإنسان المهذب المحترم.. سواء استمر أو تمت إقالته لا يهم، فهذا حال كرة القدم.. إنما ما يحدث معه من تقليل واستباحة وتجريح لا يقبله أى إنسان.. كامل احترامي ودعمي لك".

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وفي وقت سابق، أصدر اتحاد الكرة بياناً أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

وقال الاتحاد في بيانه إن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وتابع الاتحاد: "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة".