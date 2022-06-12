شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخمد مفاجأة المنصورة ويهزمه 1/2 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري في تحويل تأخره بهدف أمام المنصورة إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحقق المصري الفوز الأول تحت قيادة مدرب حسام حسن الذي عاد لتولي القيادة الفنية خلفا للتونسي معين الشعباني.

تقدم المصنورة عن طريق أحمد عبد العال في الدقيقة 58 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد اسلام أبو سليمة مدافع المصري، قبل أن يتعادل محمد جريندو للمصري من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 77، ثم يسجل أحمد الشيخ هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 83 من عمر المباراة ويمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالكأس.

وانتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى والمنصورة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاءت أحداث الشوط سريعة من كل الفريقين وظهر لاعبو المنصورة بشكل جيد ، بالرغم من فارق الإمكانيات الكبير بين اللاعبين حيث ينافس أبناء الدقهلية في القسم الثانى منذ فترة، في المقابل فشل لاعبو المصرى البورسعيدى في بناء أي هجمة على مرمى المنصورة وظهر اللاعبون بعيدين عن مستواهم.

وأعلن المصرى تشكيله الذى يضم كلا من:

حراسة المرمى: ‏عصام ثروت

خط الدفاع: هيثم لعيوني - إسلام أبو سليمة - عمرو موسي - كريم العراقي

خط الوسط: إيزي ايميكا - فريد شوقي - عموري - إلياس الجلاصي - جريندو

خط الهجوم : أوستن أموتو