شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصرى بالسلوم أمام الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي المصري بالسلوم، أحد أندية القسم الثاني، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة النادي الأهلي اليوم في دور 32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.

في المقابل، جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

خط الوسط: محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.