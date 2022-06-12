شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يقود الأهلي أمام المصري بالسلوم في الكأس وغياب موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود سامي قمصان، مدرب عام الأهلي الفريق الأحمر، في مباراته ضد المصري بالسلوم، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

فيما يغيب بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي في مباراة المصري بالسلوم بالكأس؛ بسبب عودته متأخرا من المغرب بعد انتهاء الدورة التدريبية التي شارك بها هناك.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصري بالسلوم، التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد في خط الدفاع، محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق خط الوسط، حسام حسن ومحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.