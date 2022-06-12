شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام المصري بالسلوم.. حسام حسن ومحمد شريف يقودان الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصري بالسلوم، التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

خط الوسط: محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.