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تشكيل الأهلي أمام المصري بالسلوم.. حسام حسن ومحمد شريف يقودان الهجوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصري بالسلوم، التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:


حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

خط الوسط: محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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