شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف حقيقة توقيع "شكشك" للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى إنبى حقيقة توقيع مصطفى شكشك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لنادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز الفترة الأخيرة.

وقال المصدر، فى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إن نادى إنبى لم تصله أى عروض رسمية للتخلى عن مصطفى شكشك، نافياً ما تردد من أنباء عن توقيع اللاعب للزمالك، خصوصا أن عقده مستمر مع النادى البترولى، ويركز مع الفريق بقيادة المدير الفنى الجديد جورفان فييرا.

من ناحية أخرى، حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا وراء استعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من امكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.