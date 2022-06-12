الامارات | محمد صلاح ينصح الاتحاد المصري بالتعاقد مع تيري هنري لتدريب منتخب الفراعنة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينصح الاتحاد المصري بالتعاقد مع تيري هنري لتدريب منتخب الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات نجم الكرة الفرنسية السابق، تيري هنري، مرشحا بقوة لتولى تدريب منتخب مصر خلفا للمدرب الحالي لإيهاب جلال، بتوصية من النجم المصري محمد صلاح الذي يفضل تولي مدرب أجنبي مهمة تدريب المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وذكر موقع «كورة 11» أن تقارير من داخل اتحاد الكرة، أكدت أن الفرنسي تيري هنري المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفا لإيهاب جلال.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، قد أعلن أمس، نيته في الإطاحة بإيهاب جلال عقب مباراة كوريا الجنوبية الودية التي ستقام الثلاثاء المقبل.

وقاد إيهاب جلال منتخب مصر في مباراتين، بعدما تولى المهمة الفنية خلفا لكيروش، إذ فاز على غينيا بهدف نظيف، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، في واحدة من أسوأ مباريات الفراعنة عبر التاريخ، مما أثار غضبا كبيرا في الشارع الكروي المصري، وسط مطالبات برحيله.

ووفقا لتصريحات جمال علام، فأن الثنائي محمد بركات وحازم إمام، عضوا الجبلاية، يتوليان حالياً دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، للاستقرار على أحدهم لخلافة إيهاب جلال.

ويُفضل حازم إمام، الاستعانة بالفرنسي تيري هنري، خاصة وأنه يُحسب على المدرسة البلجيكية، بسبب عمله كمدرب مساعد في منتخب بلجيكا، ويؤيد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، فكرة التعاقد مع هنري كمدربا للفراعنة.

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