شكرا لقرائتكم خبر الخبرة دافع البيرو في مواجهة أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتغلب منتخب بيرو على نظيره الأسترالي 2 / صفر قبل أربعة أعوام في دور المجموعات بالمونديال الذي أقيم في روسيا.وقال حارس المرمى وقائد الفريق بيدرو جاليسي في مؤتمر صحفي عقد أمس في ملعب أحمد بن علي بقطر، الذي يستضيف اللقاء «نحن لسنا نفس الفريق الذي لعب قبل أربعة أعوام.
الكثير من اللاعبين نضجوا»، مضيفا «هذه أهم مباراة في حياتنا، هذا ينطبق علينا وعليهم»، مؤكدا «نريد أن نجعل الجميع في بلادنا سعداء».
وقال ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب «علينا مسؤولية قيادة بلادنا للمشاركة في بطولة كأس العالم مرة أخرى».
وأردف «علينا أن نكون يقظين، إما الفوز أو الفشل».
كانت هذه تفاصيل خبر الخبرة دافع البيرو في مواجهة أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.