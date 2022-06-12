الخبرة دافع البيرو في مواجهة أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتمد منتخب بيرو على الخبرة التي اكتسبها من مواجهته الأخيرة مع المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم 2018 عندما يلتقيان مجددا اليوم في الملحق العالمي المؤهل لمونديال قطر 2022.

وتغلب منتخب بيرو على نظيره الأسترالي 2 / صفر قبل أربعة أعوام في دور المجموعات بالمونديال الذي أقيم في روسيا.

وقال حارس المرمى وقائد الفريق بيدرو جاليسي في مؤتمر صحفي عقد أمس في ملعب أحمد بن علي بقطر، الذي يستضيف اللقاء «نحن لسنا نفس الفريق الذي لعب قبل أربعة أعوام.

الكثير من اللاعبين نضجوا»، مضيفا «هذه أهم مباراة في حياتنا، هذا ينطبق علينا وعليهم»، مؤكدا «نريد أن نجعل الجميع في بلادنا سعداء».

وقال ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب «علينا مسؤولية قيادة بلادنا للمشاركة في بطولة كأس العالم مرة أخرى».

وأردف «علينا أن نكون يقظين، إما الفوز أو الفشل».