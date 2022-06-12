نيوكاسل يهدد عرش كبار البريميرليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نيوكاسل أداء مبهرا في الدور الثاني بالدوري الإنجليزي، وتحققت الانتفاضة تحت قيادة المدرب إيدي هاو، لدرجة أنه حقق نتائج تنافس الكبار في آخر 8 جولات بالدوري الإنجليزي، ولا يتفوق عليه خلال تلك الفترة في عدد النقاط سوى ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي.

ويكمن السر في انتفاضة نيوكاسل في تلقي النادي دفعة قوية باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي في أكتوبر، في صفقة وصلت قيمتها 305 ملايين جنيه استرليني، بجانب إبرام صفقات مميزة في انتقالات يناير كانت سببا في تطور الفريق.

صفقات الشتاء

وضم نيوكاسل الظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد، ثم دان بيرن مدافع برايتون آند هوف ألبيون، وكريس وود مهاجم بيرنلي وبرونو جيمارايش لاعب الوسط، إلى جانب الظهير الأيسر مات تارجت على سبيل الإعارة.

وحققت صفقات الشتاء ثمارها حيث نجح الفريق في الفوز بـ12 مباراة خلال الدور الثاني مقابل انتصار وحيد بالدور الأول، مبتعدا عن مراكز الهبوط لختتم الدوري في المركز الحادي عشر.

ولعب نيوكاسل دورا مؤثرا في الدوري الإنجليزي، حيث هزم فريق ارسنال في الجولة السابعة والثلاثين وحرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما انتصر في الجولة الأخيرة على بيرنلي، مما أدى لهبوط الأخير للدرجة الثانية.

فترة الانتقالات المقبلة

واستعدادا للموسم المقبل والاستحقاقات المقبلة بدء الفريق في إبرام الصفقات، حيث أعلن أخيرا عن التعاقد بشكل رسمي مع مات تارغيت الظهير الأيسر، لمدة 4 سنوات قادما من نادي أستون فيلا.

وتوصل نادي نيوكاسل في الساعات الماضية لاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل والحصول على توقيعه.

في حين دخل النادي في سباق مع نادي أستون فيلا لضم لاعب مانشستر سيتي أليكساندر زينتشنكو في ظل رغبة ناديه في رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كما ترددت أنباء عن موافقة نادي ليل الفرنسي على انتقال لاعبه بوتمان إلى نيوكاسل مقابل 30 مليون يورو ويتبقى موافقة اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي، على الرغم من دخول نادي ميلان على خط المفاوضات.

عرض ضخم لنادي روما

ومن المتوقع أن يحدد سفين بوتمان وجهته النهائية بين نيوكاسل وميلان الإيطالي قبل قضاء أجازته الصيفية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب ماذكره حساب نيوكاسل بالعربي على شبكة التواصل «تويتر».

فيما رفض نادي روما عرضا ضخما قدمه نادي نيوكاسل يونايتد لضم لورينزو بيليجريني قائد الفريق الجيالوروسو وذلك حسب التقارير الأخيرة في إيطاليا.

وقدم لاعب الوسط موسما ممتازا مع كتيبة المدرب جوزيه مورينيو، ثم واصل تألقه ببعض العروض المميزة مع منتخب إيطاليا في دوري أمم أوروبا.

وزعمت صحيفة كورييري ديلو سبورت بأن نيوكاسل الإنجليزي قدم عرضاً لشراء بيليجريني مقابل 60 مليون يورو، وهو العرض الذي تم رفضه على الفور، وأوضح النادي العاصمي لنيوكاسل بأنه لن يكون هناك نقاش حول بيعه.

ويواصل نيوكاسل مفاوضاته لعدد من اللاعبين المميزين في أنديتهم مما يعني أنه لن يكون صيدا سهلا الموسم المقبل وسيقاتل من أجل تحقيق إنجاز لعشاقه وجماهيره، في ظل الدعم الكبير من قبل ملاك النادي.