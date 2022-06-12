شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد المصري يدرس ملفات المدربين الأجانب لقيادة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما خاض جولتين فقط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة نهائياتها في ساحل العاج العام المقبل، ألمح رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام إلى إقالة مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية «تم تكليف عضوي مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر».

وأضاف «كنا سنعلن ذلك الأمر الخميس المقبل انتظارا لعودة المنتخب عقب مواجهة نظيره الكوري الجنوبي وديا الأربعاء المقبل».

وترددت أنباء عن إقالة جلال بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب مصر أمام إثيوبيا صفر-2 الخميس الماضي في مالاوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتلا الخسارة عرض باهت وفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف وحيد متأخر للبديل مهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد في الدقيقة 87، في أول مباراة لإيهاب جلال، المدرب السابق لبيراميدز، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعلق علام «تعاقدنا مع إيهاب جلال بعدما فوجئنا بأن البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب لن يبقى معنا، إضافة إلى عدم وجود سيولة مادية بعملة الدولار الأمريكي».

وتبرأ علام من رحيل كيروش، مؤكدا «لست صاحب قرار رحيله، تعاقده انتهى عقب مباراة السنغال»، في إشارة إلى إياب الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر عندما خسرت مصر بركلات الترجيح.

وأضاف «إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام عمل مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نختلق مبررات للخسارة».

وأصدر علام بيانا رسميا لاحقا قال فيه «لم أصرح بإقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل، وكلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام ومحمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبا لأي ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة».

يذكر أن بركات وإمام عارضا إلى جانب نائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلي إسناد مهمة تدريب المنتخب لمدرب وطني، وأبدوا رغبتهم في الاستعانة بمدرب أجنبي.