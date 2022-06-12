شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية ثلاثي الدراويش لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عودة الثلاثي أحمد عادل عبد المنعم وأحمد مصطفى وجان موريل بوي للتدريبات الجماعية بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة التى لحقت بهم مؤخرًا.

وخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي مكثف للشفاء من الإصابة تمهيداً للاستعانة بخدماتهم فى اللقاءات القادمة حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لملاقاة المقاولون العرب مساء الجمعة القادم على ملعب الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن المسابقة المحلية متوقفة حالياً ضمن الأجندة الدولية للمنتخب الوطني الذى سيخوض مواجهة ودية أمام نظيره الكوري الجنوبي.