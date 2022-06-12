شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوة: اتحاد الكرة السابق "ضيع حقى" بسبب قائمة الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عطوة، لاعب الاتحاد السكندري السابق، تفاصيل عدم خوضه أى مباراة هذا الموسم، مبدياً استياءه من مسئولى اتحاد الكرة السابق، برئاسة أحمد مجاهد، والذى وضع قائمة الانتظار فى لائحة الموسم، ولم يضع ضوابط لتطبيقها.

وقال عطوة فى بيان نشره على صفحته الشخصية، "دلوقتي اتحاد الكرة السابق اللى كان رئيسه أحمد مجاهد عملوا قائمة الانتظار، وقدمت شكوى لأنه تم منعى من التدريب في نادي الاتحاد السكندري، وماخدتش 50% من عقدى زي ما قالوا، واتحكملى فى شهر 12 إن يتفسخ العقد، وفى خلال شهر يحصل تفاوض بيني وبين الاتحاد عن طريق إيهاب جابر وطبعا ولا حد أتفاوض ولا حاجة، واتقالي فى يوم التحقيق أنت يعتبر لاعب حر وتقدر تروح أى نادي".

وأضاف اللاعب السابق للاتحاد السكندري، "فى آخر يوم في القيد وقعت لنادي الجونة ومعرفوش يقيدوني، لأني كنت على السيستم على قائمة الاتحاد السكندري، وكان الرد إن السبب إن الشكوى لم يتم اعتمادها من اتحاد الكورة، والحل أنك تتنازل عن الشكوي أو تنتظر لحد ما يتم اعتمادها من اتحاد الكرة، امتى؟ معرفش.. وطبعا تنازلت عشان اعرف اروح نادي الجونة".

وتابع عطوة، "يا تري مين يعوضنى على الفترة دى والفلوس اللي كنت المفروض اخدها، وللأسف اللاعيبة عندنا حقها مهدور، ولازم يعرفوا ان اللي حصل ده وفلوس الناس ومستقبل الناس، ربنا هيحاسبهم عليه".