شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع المنصورة 0/0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى والمنصورة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاءت أحداث الشوط سريعة من كل الفريقين وظهر لاعبو المنصورة بشكل جيد ، بالرغم من فارق الإمكانيات الكبير بين اللاعبين حيث ينافس أبناء الدقهلية في القسم الثانى منذ فترة، في المقابل فشل لاعبو المصرى البورسعيدى في بناء أي هجمة على مرمى المنصورة وظهر اللاعبون بعيدين عن مستواهم.

وأعلن المصرى تشكيله الذى يضم كلا من:

حراسة المرمى: ‏عصام ثروت

خط الدفاع: هيثم لعيوني - إسلام أبو سليمة - عمرو موسي - كريم العراقي

خط الوسط: إيزي ايميكا - فريد شوقي - عموري - إلياس الجلاصي - جريندو

خط الهجوم : أوستن أموتو