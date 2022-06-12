شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالرد على 3 استفسارات بشأن نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو النادي الأهلي مسئولي اتحاد الكرة للاستفسار عن 3 أمور خاصة تتطلب ردا من مسئولي الجبلاية عن عدم طلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت استفسارات الأهلي الثلاثة كالتالي:

1- لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، مع أنه تسلم خطاب "كاف" يوم 19 يناير 2022، وعندما قام بالرد على خطاب "كاف" كان بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد فقط.

2- لماذا ظل اتحاد الكرة يماطل مع النادي الأهلي أربعة أيام حتى يحصل النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي، وهذا حق أصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري.

3- لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ملفه لدى "كاف" أسوة بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها وأسند إليها تنظيم نهائي الكونفدرالية رغم استبعادها في بادئ الأمر.





ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، فريق المصري بالسلوم على استاد الأهلي السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش ولعب مباراة ودية أمام فريق قوات الدفاع الجوي الثلاثاء الماضي انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري بالسلوم كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.