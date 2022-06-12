شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع "سكران" بتروجت لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي سيراميكا، مع اللاعب عبد الرحمن السكران، مهاجم نادي بتروجت، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على ترشيح أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، والذي أبدى إعجابه وقناعته بقدرات اللاعب فنيًا وبدنيًا.

وحرص طارق أبو العينين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا، على تلبية طلب الجهاز الفني للفريق، في ظل رغبة إدارة النادي في توفير كل الاحتياجات من أجل تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

وأنهى فريق سيراميكا معسكره المغلق المقام ببرج العرب الخميس الماضي بعدما فضل أحمد سامى المدير الفني للفريق استغلال فترة التوقف بخوض معسكر مغلق للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري العام والتي سيتم ضغطها حتى نهاية المسابقة 31 أغسطس.

ونجح سامى في استغلال التوقف الدولى في تعديل خطط وواجبات بعض اللاعبين، وفقًا للاحتياجات الفنية للفريق، حيث استغل الجهاز الفنى هذه الفترة، لتنفيذ أفكاره الفنية المختلفة، التي كان من الصعب تطبيقها، وسط تعاقب المباريات.