شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يفسر شرط "الرؤية الفنية" للمشاركة فى بطولة بريطانيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، بياناً توضيحياً بشأن المشاركة فى بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات تحت 19 سنة بنوتنجهام بإنجلترا والتى تنطلق خلال الفترة من 20 - 24 يوليو 2022.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

تقام البطولة فى هذه الفترة لمرحلة تحت 19سنة فقط وليس لجميع المراحل السنية.

موضح فى الخبر والبريد الإلكتروني الوارد من إدارة البطولة بأنه سيتم السماح بأثر رجعى بالمشاركة للاعبين واللاعبات الذين كان يحق لهم المشاركة فى البطولة في يناير الماضي (تحت سن 19 سنة قبل 7 يناير 2022) نظراً لإلغاء البطولة فى يناير الماضي بسبب أحداث فيروس كورونا

وسيتم المشاركة للاعبين واللاعبات تحت 19 سنة طبقاً للرانك

تم إضافة بند الرؤية الفنية فى حالة الرغبة فى المشاركة من قبل لاعبين أو لاعبات تخطت أعمارهم 19 سنة بعد يوم 7 يناير 2022، والذين ليس لهم تصنيف فى مرحلة تحت 19 سنة فى الرانك المحلي ولهم الأولوية للاشتراك فى البطولة.