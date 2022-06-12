شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يبدأ تصحيح الأوضاع فى المقاولون قبل مواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، تدريباته ا غدا الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون عقب خوض الودية الأخيرة أمام إنبي والتي خسرها ذئاب الجبل بهدف نظيف، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

وخاض المقاولون 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، بدأ بالفوز على العبور بخماسية نظيفة، ثم الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3/1، والتعادل مع إيسترن كومباني سلبياً، وأخيراً الخسارة من إنبي بهدف نظيف.

ويعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة، بعد استغلال فترة التوقف الدولي الحالية فى خوض عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، والتي لا تقبل التهاون من لاعبى ذئاب الجبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الجاري فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل ا"لإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.