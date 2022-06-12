شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يحذر اللاعبين من التراخى أمام المصرى بالسلوم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق الأحمر من التراخى فى مباراة المصري بالسلوم، المحدد لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وطالب الجهاز الفني للأهلي بضرورة التركيز وتحقيق انطلاقة قوية فى هذه المباراة، لتفادى مفاجآت الكأس وتحقيق انطلاقة قوية فى مشوار النسخة الجديدة من بطولة الكأس.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فريق المصري بالسلوم على استاد الأهليو السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش ولعب مباراة ودية أمام فريق قوات الدفاع الجوي الثلاثاء الماضي انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري بالسلوم كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.