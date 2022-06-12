شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: ما يحدث لـ إيهاب جلال من استباحة وتجريح لا يقبله إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شريف إكرامي، حارس مرمى نادى بيراميدز، رسالة لمدربه السابق إيهاب جلال المدير الفني الحالى للمنتخب الوطنى، فى ظل الهجمة التي يتعرض لها المدرب عقب الهزيمة من إثيوبيا.

وقال إكرامي، فى رسالة نشرها على حسابه على تويتر، "بعيداً عن أى أمور فنية أو كروية، اعتذار واجب للكابتن الخلوق إيهاب جلال.. الإنسان المهذب المحترم.. سواء استمر أو تمت إقالته لا يهم، فهذا حال كرة القدم.. إنما ما يحدث معه من تقليل واستباحة وتجريح لا يقبله أى إنسان.. كامل احترامي ودعمي لك".



شريف اكرامى

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان، "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.