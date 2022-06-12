شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكوريا الجنوبية: إيهاب جلال قاد مران المنتخب ولم تظهر عليه علامات غضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى كوريا الجنوبية، أن إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة قاد مران المنتخب الوطني الأولي منذ ساعات. وقال خالد عبد الرحمن فى تصريحات لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع المذيع إبراهيم فايق، "إيهاب جلال قاد مران المنتخب ولم يظهر عليه أى علامات غضب ويقوم بمهمته الفنية باحترافية".

وأضاف السفير المصرى، "إيهاب جلال مثل الجندى يؤدى مهمته الوطنية، والإعلام الكورى مهتم بالمباراة ومتطلعين لخوض مباراة ودية".

وأشار إلى أن "درجة الحرارة الآن ما بين 17 لـ 26 ومن المتوقع سقوط أمطار غداً ودرجة الحرارة يوم المباراة ستكون ما بين 17 لـ 27".

واختتم السفير المصرى حديثه بأن المنتخب الوطني سيخوض مرانه غداً على الملعب الرئيسي الذى يستضيف المواجهة الودية.