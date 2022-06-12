شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب السلة الودية استعداداً لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب السلة، بقيادة روى رانا، مواعيد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق خلال معسكر الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة مباراته الودية الأولى أمام الأردن يوم الثلاثاء 21 يونيو فى الثامنة مساءً، ثم رواندا الخميس 23 يونيو فى الثامنة مساءً، ثم أوغندا السبت 25 يونيو فى الثامنة مساءً.

واستدعى روى رانا المدير الفني للمنتخب 23 لاعبًا لمعسكر المنتخب بعد خروج هيثم كمال من القائمة لتعرضه للإصابة، لتصبح القائمة كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.