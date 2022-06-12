شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالسلوم يحفز الجهاز الفنى قبل مواجهة الأهلي: نثق بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي لنادي المصري بالسلوم، أحد أندية القسم الثاني، رسالة إلى جهازه الفني قبل مواجهة النادي الأهلي اليوم في دور 32 من مسابقة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري بالسلوم على حسابه على موقع "تويتر" صورة للجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف وعامر صبري وحسام أسامة وباقي الجهاز معلقا عليها: "نثق بكم"، لدعم الجهاز لتحقيق المفاجأة وإقصاد الأهلي من كأس مصر.

من جهته أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق المصري بالسلوم، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

وضمت قائمة المصري بالسلوم 20 لاعباً هم: "احمد عبدالفتاح – محمود عبدالمنصف – اشرف أنور – احمد الحسيني – محمد علي عباس – اسلام سمير – اسلام سري – كاظم باليمو – احمد محمد فؤاد – محمد عبدالله جبل – حسين حسني – محمود جمعه – موسي افريم – احمد علي الونش – محمد عزت – علي الجنايني – عبدالرحمن حماد – جابر سالم – عمرو ناصر – باسم عبدالعزيز".